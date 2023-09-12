"Гонец" разработал компактные спутниковые терминалы для абонентов

Длина нового устройства уменьшена практически вдвое, а толщина - почти в три раза

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) разработало совместно с партнерами компактные абонентские терминалы, размер которых сопоставим с ведущими зарубежными аналогами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Черенков.

"В этом году мы в сотрудничестве с партнерской организацией разработали компактные абонентские терминалы спутниковой связи. Они подходят и для мобильных, и для стационарных абонентов. Сейчас устройства проходят испытания и сертификационные исследования", - сказал Черенков.

По его словам, размер стандартного терминала "Гонец" составлял ранее около 14 см в длину и около 3 см в толщину. Черенков пояснил, что такие габариты были не всегда приемлемы для отраслевых интеграторов, если требовалась установка в ограниченное пространство или прямое встраивание на плату. "Новый терминал успешно справляется с этими задачами за счет миниатюризации устройства - его длина уменьшена практически вдвое, а толщина - почти в три раза и составляет всего 11 мм. Помимо этого, существенное развитие получила интерфейсная часть, что также делает его более удобным для самых различных инсталляций", - рассказал гендиректор компании.

Черенков отметил, что новые терминалы "Гонец" были разработаны с учетом полного отказа от комплектующих из санкционных перечней, использовались электронные детали, доступные на отечественном рынке или произведенные непосредственно в России.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.