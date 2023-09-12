Ракету "Союз" с пилотируемым кораблем вывезли на стартовый стол Байконура перед пуском

На нее нанесли изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 12 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" вывезена на стартовую площадку номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Фермы обслуживания сведены, теперь специалистам предстоит начать работы по графику первого стартового дня. На вывезенную ракету нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия".

На корабле "Союз МС-24" на МКС отправится новая длительная экспедиция - заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября.