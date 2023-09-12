Эксперт: видимость кометы Нишимура для россиян может сохраниться 13-14 сентября

Как сообщил сотрудник Института прикладной астрономии Сергей Павлов, комета уже достигла шестой звездной величины, что позволяет увидеть ее невооруженным глазом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Россияне смогут увидеть комету Нишимура, которая максимально сблизилась с Землей 12 сентября, в течение следующих одного-двух дней, но вдали от городской засветки. Об этом сообщил ТАСС сотрудник Института прикладной астрономии Сергей Павлов.

Минимальное расстояние, на которое Нишимура подошла к Земле 12 сентября, составляет 125 млн км (0,84 астрономической единицы).

"Для наблюдения очень важен фактор света - лучше всего для наблюдения невооруженным глазом подходят загородные условия. Россиянам удобнее всего будет наблюдать эту комету 12-13 сентября, частично 14 сентября. Дальше она будет проходить свой перигелий, а после этого она будет уже с другой стороны от Солнца", - сказал Павлов.

Комета уже достигла шестой звездной величины, что позволяет увидеть ее невооруженным глазом. Сейчас ее можно наблюдать в предрассветные часы в созвездии Льва. После 17 сентября, когда Нишимура пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку (33 млн км), комета будет видна короткое время после заката, но далее вернется в южное полушарие, и в России ее увидеть будет уже нельзя, уточнил ученый.

Комета была обнаружена японским исследователем Хидео Нишимурой в ночь на 12 августа в созвездии Близнецы. Центр малых планет официально подтвердил открытие и дал ей название - C/2023 P1 (Нишимура).