ГРЦ Макеева разрабатывает концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

Разработки ведутся в инициативном порядке, уточнили в пресс-службе ракетного центра

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева (входит в Роскосмос) создает концепцию сверхтяжелых ракет для облета Луны и миссий к Марсу, а также многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Среди прорывных наработок такие амбициозные, как, например, концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса для облета Луны, реализации лунной программы и миссий к Марсу или концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата, или весьма актуальный проект по антиастероидной тематике", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что разработки ведутся в инициативном порядке.