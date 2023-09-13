Военные медики прибыли в Казахстан для дежурства на время запуска корабля "Союз МС-24"

В частности, медики в составе поисково-спасательной группы обеспечат безопасность запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" и вывода на орбиту пилотируемого космического корабля "Союз МС-24" с экипажем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Медики Центрального военного округа (ЦВО) заступили в Казахстане на дежурство для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-24" с космодрома Байконур. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Специалисты медицинской службы Центрального военного округа прибыли в Республику Казахстан и заступили на дежурство в оперативных районах для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-24", - говорится в сообщении.

В частности, медики в составе поисково-спасательной группы обеспечат безопасность запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" и вывода на орбиту пилотируемого космического корабля "Союз МС-24" с экипажем, уточнили в пресс-службе округа. Кроме того, они организуют медицинское обеспечение возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-23".

На корабле "Союз МС-24" на МКС отправится новая длительная экспедиция - заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября.