Предполетная конференция космонавтов пройдет очно впервые с начала пандемии

В ней примут участие члены основного и дублирующего экипажа экспедиции пилотируемого корабля "Союз МС-24"

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Предполетная пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-24" впервые после начала пандемии коронавируса пройдет в очном формате на Байконуре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Пресс-конференция впервые с начала пандемии пройдет в очном формате", - отметили в госкорпорации.

В ней примут участие члены основного (заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара) и дублирующего (космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон) экипажа экспедиции МКС-70/71.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.