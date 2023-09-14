13 сентября, 23:48

Венесуэла надеется отправить своего космонавта на Луну в составе миссии Китая

Это "рано или поздно" станет результатом сотрудничества двух стран, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро

КАРАКАС, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы надеются отправить в будущем своего космонавта на Луну в составе китайской миссии. Об этом в среду заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время своего официального визита в КНР.

"Символом научного, технологического, промышленного и аэрокосмического сотрудничества рано или поздно станет прибытие первого венесуэльского космонавта на Луну на китайском космическом корабле, - сказал глава государства, выступление которого транслировалось на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Очень скоро венесуэльская молодежь приедет учиться на космонавтов сюда, в школы Китая".

Венесуэла и Китай подписали более 30 соглашений в ходе работы XVII Совместной китайско-венесуэльской комиссии высокого уровня, на завершении работы которой присутствовал Мадуро. Договоренности касаются углубления стратегического партнерства в сферах экономики, геологии, здравоохранения, горнодобывающей промышленности, жилищного строительства, энергетики и телекоммуникаций. 

Теги:
Мадуро, НиколасВенесуэлаКитай
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