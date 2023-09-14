Японский лунный модуль прошел критический этап полета

Он готовится к выходу на орбиту Луны

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Первый японский посадочный модуль для исследования Луны под названием SLIM, который был запущен 7 сентября, успешно прошел критический этап полета, миссия продолжается согласно плану. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Телеметрия, полученная с аппарата Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), свидетельствует о том, что функции, необходимые для поддержания работоспособности космического аппарата, находятся в норме. На этом критический период эксплуатации завершился", - говорится в сообщении.

JAXA отмечает, что речь идет о том, что специалисты подтвердили нормальную работу всех систем, обеспечивающих работоспособность аппарата, включая функционирование двигателя, возможность корректировки положения, выработку энергии солнечными батареями, связь с Землей. Лунный модуль продолжит находиться на орбите Земли еще около 20 суток для проведения дополнительных проверок и подготовки к выходу на орбиту Луны.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Artemis. В случае успеха миссии, Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.