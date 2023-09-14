Кононенко заявил, что находящийся на МКС экипаж ждет своих сменщиков

Новая длительная экспедиция отправится на орбиту 15 сентября с космодрома Байконур, сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) очень ждет новую длительную экспедицию, которая отправится на орбиту 15 сентября с космодрома Байконур. Об этом сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

"Они нас очень ждут. <…> У нас запланировано 12 дней для пересменки, где они нам расскажут о текущем состоянии борта", - сказал Кононенко.

По словам космонавта, во время новой экспедиции запланировано проведение более 70 экспериментов, 7 из которых - новые.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.