Российские космонавты выйдут в открытый космос в октябре-ноябре

Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что еще трижды они совершат внекорабельную деятельность в 2024 году

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты совершат внекорабельную деятельность в октябре-ноябре, еще трижды - в 2024 году. Об этом сообщил заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

"Предполагается октябрь-ноябрь", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда ожидается первый выход в открытый космос по российской программе для новой экспедиции.

По словам космонавта, изначально планировалось, что в 2023 году у него и его коллеги Николая Чуба будет две внекорабельных деятельности, еще две - в 2024 году, однако из-за смещения графика поставки оборудования планы изменились. "В этом году будет однозначно, следующие три [выхода] - в следующем году", - пояснил Кононенко.

В свою очередь астронавт NASA Лорел О'Хара отметила, что по американской программе осенью запланировано две внекорабельных деятельности. "На середину октября запланированы два выхода в открытый космос", - сказал она на пресс-конференции.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О'Хара. Она вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.