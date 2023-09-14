Кононенко будет выполнять часть задач как командир отряда космонавтов прямо с орбиты

В рамках годовой экспедиции он может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко будет выполнять часть административных задач из космоса. Об этом он сообщил на предполетной пресс-конференции.

"Что касается моего управления, мы уже с ЦУПом договорились. <…> Все, что мне нужно, мне будет доводиться: есть телефон, есть почта, я могу получать документы, ставить резолюцию", - сказал он.

Космонавт также напомнил, что у него как у командира отряда есть два заместителя - Олег Новицкий и Андрей Бабкин, у каждого из них свой круг задач.

В апреле начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов в интервью ТАСС сообщал, что Новицкий и Бабкин будут заменять Кононенко, когда он будет на орбите. При этом на то, кто будет выполнять задачи Кононенко как заместителя начальника ЦПК, было решено смотреть по обстоятельствам.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.