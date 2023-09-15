Экспедиция, во время которой может быть установлен рекорд, отправится на МКС с Байконура

Пуск запланирован в 18:44 мск

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 сентября. /ТАСС/. Новая длительная экспедиция отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-24", который будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", с космодрома Байконур в пятницу вечером.

Пуск запланирован со стартовой площадки Байконура № 31 ("Восток") в 18:44 мск. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль причалит к модулю "Рассвет" (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 мск.

На корабле к МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон. Кононенко полетит в космос в пятый раз, а Чуб и О’Хара - в первый.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25". Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Также корабль доставит на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы питания, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов.

Как сообщил Кононенко во время предполетной пресс-конференции, всего на время экспедиции планируется проведение более 70 экспериментов, из них семь пройдут впервые. В частности, предполагается вырастить яйца японского перепела в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. Также Кононенко и Чуб четыре раза выйдут в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность запланирована на октябрь-ноябрь, еще три - на 2024 год.

Новый спецкор ТАСС

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.

Во время экспедиции Олег Кононенко станет четвертым спецкором ТАСС на МКС. Вместе с ним на орбиту полетит космический талисман информационного агентства - маленькая игрушка Инотася, дизайн и имя которой придумывали сотрудники ТАСС.

МХТ на Байконуре

Ракета к пуску была вывезена на стартовый стол 12 сентября, на нее нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (символ театра - чайка - станет индикатором невесомости), 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия".

Посмотреть на пуск ракеты прилетели актеры Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, символика юбилея которого нанесена на ракету. Накануне в городе рядом с космодромом представители МХТ им. А. П. Чехова впервые представили музыкально-поэтический вечер. В нем приняли участие Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Николай Чиндяйкин, Кристина Бабушкина, Ольга Литвинова, Марина Брусникина, Алена Хованская, Павел Ващилин, Алексей Варущенко, Юлия Чебакова.

Также старт сможет увидеть и девятиклассница из Ростова-на-Дону Мария Андреева. Съездить на запуск пилотируемого корабля ей предложил президент Владимир Путин во время встречи на космодроме Восточный.