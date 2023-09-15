Индия успешно провела новый этап в рамках космической миссии по изучению Солнца

Следующий маневр планируется осуществить 19 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Очередной, четвертый этап в рамках индийской миссии автоматической космической станции Aditya-L1 по исследованию Солнца проведен успешно. Об этом говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Четвертый околоземный маневр выполнен успешно. Наземные станции ISRO на Маврикии, Бангалоре, на космодроме в Шрихарикоте (штат Андхра-Прадеш) и в Порт-Блэре отслеживали спутник во время этой операции", - написало космическое агентство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Оно также сообщило, что в дальнейшем операции будет поддерживать передвижной терминал, размещенный на островах Фиджи для Aditya-L1.

Таким образом, ISRO, объявлявшее ранее о проведении четвертого околоземного маневра 15 сентября, осуществляет этапы миссии Aditya-L1 в соответствии с графиком. Следующий шаг - достижение точки Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. ISRO планирует его на 19 сентября.

Первую индийскую автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1 вывели на орбиту Земли 2 сентября. Главная цель миссии - изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах. Для Индии в 2023 году это уже второй крупный космический проект. В июле Нью-Дели запустил к Луне автономную станцию "Чандраян-3", модуль которой 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.