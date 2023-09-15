15 сентября, 14:45
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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24". Видеотрансляция

Роскосмос/ТАСС

С космодрома Байконур запускают ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". В основной экипаж вошли заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.

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