Госкомиссия разрешила заправку и пуск ракеты "Союз" с пилотируемым кораблем

Пуск запланирован в 18:44 мск

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 сентября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в пятницу пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуск. Он запланирован в 18:44 мск", - отметили в госкорпорации.

Выход экипажа корабля "Союз МС-24" из гостиницы "Космонавт" перед запуском © Екатерина Москвич/ ТАСС

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. На корабле на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

На ракету нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского художественного театра имени А. П. Чехова (символ театра - чайка - станет индикатором невесомости), 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия". Также Кононенко сообщал, что возьмет с собой космический талисман ТАСС - маленькую игрушку Инотасю.

Помимо космонавтов, корабль доставит на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы питания, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Всего на время экспедиции планируется проведение 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе.