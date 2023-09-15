В ЦВО сообщили, что медики и спасатели приведены в готовность перед запуском "Союза МС-24"

Согласно заявлению службы, в оперативных районах безопасность запуска обеспечивает более 150 военнослужащих, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12, а также наземная автомобильная техника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и российская поисково-спасательная группа приведены в полную готовность перед запуском космического корабля "Союз МС-24" с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Бригады военных медиков ЦВО, авиационные и наземные поисково-спасательные и инженерно-технические бригады, расположенные по траектории вывода на орбиту "Союза", приведены в готовность №1. В оперативных районах безопасность запуска обеспечивает более 150 военнослужащих, экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12, а также наземная автомобильная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", - говорится в сообщении.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" намечен на 18:44:35 мск 15 сентября. В основной экипаж вошли заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".