Борисов подарил фото улетевшего на МКС экипажа девочке, которую Путин пригласил на пуск

Гендиректор Роскосмоса также пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону в будущем работать в ракетно-космической отрасли

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов подарил девятикласснице из Ростова-на-Дону Марии Андреевой, которой президент России Владимир Путин предложил посмотреть запуск пилотируемого космического корабля, фотографию экипажа корабля "Союз МС-24" с автографами, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Весь экипаж написал тебе пожелания жизненные и расписался. У тебя есть, что одноклассникам показать, что ты действительно видела космодром и запуск", - сказал Борисов, передавая фото.

Гендиректор Роскосмоса также пригласил девочку в будущем работать в ракетно-космической отрасли. "Мы ждем, чтобы ты в нашу дружную семью мало того, чтобы сама пришла, но еще и сагитировала своих одноклассников. Нам нужны такие молодые, энергичные, целеустремленные", - сказал Борисов.

В свою очередь Андреева отметила, что агитирует идти в космическую отрасль не только одноклассников, но и всю Ростовскую область. Однако на вопрос журналистов, не изменилось ли ее желание не быть космонавтом, а строить спутники, девочка ответила отрицательно. "Нет, не изменилось", - сказала Андреева.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартовала с космодрома Байконур в пятницу в 18:44 мск. На корабле на МКС отправились заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который также станет спецкором ТАСС на МКС, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме. Стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 21:57 мск.

В среду президент России Владимир Путин начал программу на космодроме Восточный со встречи с ученицей Классического лицея №1 из Ростова-на-Дону, которая недавно рассказывала ему о своем увлечении космосом и, в частности, разработкой спутников. Глава государства предложил ей посетить запуск пилотируемого корабля на космодроме Байконур. 14 сентября она прибыла на Байконур. Девочка посетила предстартовую пресс-конференцию, объекты космодрома, выход экипажа корабля "Союз МС-24" из гостиницы, проверку скафандров на герметичность и сам пуск.