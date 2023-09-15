В NASA отметили интерес США в продолжении запуска смешанных экипажей

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 сентября. /ТАСС/. Американская сторона заинтересована в отправке смешанных экипажей в рамках перекрестных полетов на МКС до завершения работы станции. Об этом сообщил директор космических операций Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кен Бауэрсокс.
"Американская сторона очень хотела бы продолжать полеты таких интегрированных экипажей до конца полета МКС", - сказал Бауэрсокс на пресс-конференции.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры по поводу экипажей, которые полетят на корабле Starliner.