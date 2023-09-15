15 сентября, 19:31

Борисов заявил, что РФ и США готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах

РФ и США готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах - Борисов.

Новость дополняется 

Теги:
СШАРоссияБорисов, Юрий Иванович
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