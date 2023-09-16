Трое членов экипажа корабля "Союз МС-24" перешли на МКС

В состав миссии вошли космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко, а также астронавт NASA Лорел О'Хара

МКС, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который стал четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара перешли с корабля "Союз МС-24" на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

На МКС их встретили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС) и Константин Борисов, а также астронавты NASA Фрэнк Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартовала с космодрома Байконур в пятницу в 18:44 мск. Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября того же года, после чего они вернутся на "Союзе МС-25". Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Кроме космонавтов, корабль доставил на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы питания, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Также Кононенко взял с собой на орбиту космический талисман ТАСС - маленькую игрушку Инотасю.

Всего во время экспедиции планируется проведение 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе.