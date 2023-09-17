Nikkei: в Японии планируют создать двигатель на метане для ракеты-носителя

По данным издания, первый этап разработки уже начался

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Mitsubishi Heavy Industries намерены совместно разработать двигатель на метане для ракеты-носителя следующего поколения. Об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что первый этап разработки уже начался. Помимо непосредственного использования этого вида топлива для крупных ракетных двигателей, японские специалисты также должны продумать новую конструкцию ракеты, которая позволила бы снизить ее вес и стоимость по сравнению с теми, что сейчас использует Япония для космических запусков.

Если разработка двигателя будет продвигаться по плану, то первый запуск новой ракеты состоится ориентировочно в 2030 году. Метан - основное вещество в составе бытового газа в Японии. С ним легче обращаться, и он менее склонен к взрывам, чем водород. Эти качества помогут снизить затраты на запуск, считают в JAXA и Mitsubishi Heavy Industries.

В перспективе ракеты на метане должны будут заменить ракету-носитель H3, которую Япония намерена использовать вместо устаревшей H2A, находящейся в эксплуатации с 2000-х годов.

7 марта JAXA осуществила первый запуск H3 с космодрома Танэгасима. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Сроки следующего пуска пока не определены. Сейчас H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны.