Космонавт Мисуркин считает, что космический туризм должен быть доступным для всех

Александр Мисуркин привел пример с запуском первого самолета братьев Райт и напомнил, что "долго многие считали, спорили, станет ли авиация какой-то полноценной отраслью, или это будет уделом аттракционов"

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин положительно относится к космическому туризму и считает, что космос должен быть доступным для всех, сообщил он ТАСС на полях промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Отношение к туризму абсолютно положительное. Можно посмотреть пример с авиацией. Когда братья Райт подняли свой самолет в воздух, еще долго многие считали, спорили, станет ли авиация какой-то полноценной отраслью, или это будет уделом аттракционов. Сегодня мы жизнь без авиации себе слабо представляем и, я считаю, космонавтика должна идти по такому же пути, и космос должен становиться все более доступным для всего общества и цивилизации", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития космического туризма.

Космонавт Александр Мисуркин стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС. В 2021 году ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства.

В рамках культурной программы промышленно-энергетического форума TNF также прошел сеанс одновременной игры с шахматистом Яном Непомнящим и литературные чтения с писателем Александром Цыпкиным, который прочитал участникам форума новые, неопубликованные произведения и фрагменты из уже известных зрителям рассказов. У каждого зрителя была уникальная возможность получить книгу и автограф. На площадке открыта выставка, посвященная 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции "Путь героев", она рассказывает историю открытия крупнейших залежей нефти в стране и в мире.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году он объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек. Выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. метров, ее посетили 5 тыс. человек, участниками стали 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.