Сийярто подпишет в Техасе контракт на отправку венгерского астронавта на МКС

Глава МИД Венгрии отметил, что соглашение с Axiom Space предусматривает отправку астронавта на орбиту в конце 2024 - начале 2025 года

БУДАПЕШТ, 19 сентября. /ТАСС/. Венгрия заключит с американской компанией Axiom Space соглашение об отправке своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Остин (штат Техас) для подписания документа.

Он отметил, что соглашение с Axiom Space, занимающейся по договоренности с NASA космическим туризмом и космическими технологиями, предусматривает отправку венгерского астронавта на орбиту в конце 2024 - начале 2025 года. "Когда именно состоится космическая экспедиция в рамках этого стартового окна, будет зависеть от расписания полетов по программе NASA к Международной космической станции, а также графика подготовки к этой экспедиции трех других астронавтов, не являющихся гражданами Венгрии", - сказал глава МИД в эфире телеканала М1.

Сийярто отметил, что венгерский астронавт проведет на МКС 30 дней и займется там научными экспериментами и проверкой различных приборов. В составлении для него рабочей программы примут участие венгерские университеты и предприятия, связанные с космической отраслью. "Эти тесты в значительной степени помогут развитию в Венгрии высокотехнологичных отраслей промышленности с особенно высокой добавленной стоимостью", - уверен министр.

В октябре четыре венгерских кандидата в астронавты начнут в Остине и Хьюстоне (штат Техас), где находится центр NASA, подготовку к предстоящему полету. Позже число претендентов сократится до двух, а победитель, которому посчастливится отправиться на МКС, будет определен незадолго до полета. Стоимость контракта между Венгрией и американской компанией не разглашается.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности ее стоимость.