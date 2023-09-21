Психолог ЦПК рассказала, каким должен быть идеальный кандидат в космонавты

Космонавт за время профессиональной деятельности может быть как лидером, так и подчиненным, ему нужно быть нацеленным на командный успех, рассказала специалист Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Жанна Шевченко

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Идеальный кандидат в отряд космонавтов Роскосмоса должен быть командным игроком, нацеленным на командный успех. Об этом журналистам рассказала психолог Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Жанна Шевченко.

"Идеальный кандидат - командный игрок, нацеленный на командный успех, умеющий как руководить, так и подчиняться. Для нас это важно: хороший лидер должен уметь и подчиняться. Часто происходит так, что космонавт за время профессиональной деятельности может быть как лидером, так и подчиненным", - сообщила специалист в ходе Дня прессы в рамках проводимого открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса.

По словам Шевченко, претендентам предстоит пройти два этапа психологического отбора. "Они включают массу диагностических процедур, которые позволят сделать прогноз, годен ли человек. <...> Мы наблюдаем за претендентами, тестируем их, по итогам чего создается рейтинговая система, где кандидат описан по различным категориям, включая личностные качества", - отметила она.

Также Шевченко подчеркнула, что будущие космонавты должны обладать высокой стрессоустойчивостью, обучаемостью, хорошими коммуникативными навыками. "Существуют и обостренные черты характера, которые не пропустят кандидата, например, излишняя агрессивность. Также у человека могут быть снижены коммуникативные навыки, и он не сможет быть приятным для всех, с кем общается", - рассказала психолог.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 октября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, отвечающий требованиям, обозначенным на сайте госкорпорации. ЦПК передаст заявки в Роскосмос по результатам открытого отбора космонавтов в марте 2024 года.