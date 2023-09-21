ЦПК получил более 300 заявок от кандидатов на отбор в отряд космонавтов

Из их числа сформировано 50 пакетов, среди них 11 заявлений от женщин, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) получил свыше 300 заявок от кандидатов в рамках четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Об этом журналистам сообщил начальник ЦПК Максим Харламов.

"Нами уже получено свыше 300 обращений от кандидатов, из их числа сформировано 50 пакетов, среди них 11 заявлений от женщин. В ближайшее время пройдет заседание комиссии по поводу сформированных заявок", - сказал он.

Харламов отметил, что одними из главных критериев отбора кандидатов является наличие профильного высшего образования и возраст до 35 лет. "Предварительно Международная космическая станция будет существовать до 2030 года, и теоретически у кого-то из космонавтов, которые будут сейчас отобраны, есть возможность туда слетать. Однако упор при отборе кандидатов делается, конечно, на Российскую орбитальную станцию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по итогам конкурса планируется отобрать шесть человек. "Такой задачи нет, может быть отобрано и четыре кандидата. В дальнейшем может пройти дополнительный отбор", - уточнил начальник ЦПК.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 октября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин России, отвечающий требованиям, обозначенным на сайте госкорпорации. ЦПК передаст заявки в Роскосмос по результатам открытого отбора космонавтов в марте 2024.