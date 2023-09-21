КНР осуществила неудачный запуск спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

По данным агентства Xinhua, его осуществили в 07:59 мск с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Galactic Energy не смогла вывести на орбиту спутник Jilin-1 Gaofen-04B. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, запуск был осуществлен в 12:59 по пекинскому времени (07:59 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1.

Во время полета ракеты, как уточняется, возникла нештатная ситуация. Причины аварии выясняются.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса диаметром 1,4 м и длиной 19 м. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. За все время благодаря ей было запущено более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.