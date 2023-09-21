Главой совета СНГ по космосу на 2024 год избрали президента Академии наук Таджикистана

Должность занял Фарход Рахими

ДУШАНБЕ, 21 сентября. /ТАСС/. Председателем Межгосударственного совета по космосу стран - участников СНГ на 2024 год избран президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин.

"С учетом перехода председательства в совете к Республике Таджикистан в 2024 году предлагаем избрать председателем совета представителя Республики Таджикистан. Согласно ноте Республики Таджикистан представителем в совете является президент Академии наук Таджикистана господин Фарход Рахими. Предлагаю поддержать его кандидатуру", - сказал Мыскин. Участники заседания поддержали предложение.

В ходе заседания совета Мыскин также отметил, что в настоящее время полноценно вступило в силу соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане. Последней его ратифицировала Армения.

"Позвольте информировать вас о том, что 29 сентября 2022 года соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследований и использования космического пространства в мирных целях вступило в силу для Республики Армения. Таким образом, на сегодняшний день все государства, подписавшие это соглашение, выполнили внутригосударственные процедуры для вступления его в силу", - сказал он.

Документ призван объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных стран СНГ в космических исследованиях, создании и совместном использовании национальных систем дистанционного зондирования Земли, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. В частности, речь идет о совместном изучении планет, разработке космических аппаратов и их элементов, создании и развитии наземной инфраструктуры, защите космической среды, а также пилотируемых космических полетах и подготовке кадров для отрасли.