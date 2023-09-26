Медики ЦВО и поисково-спасательные силы выдвинулись в районы посадки "Союза МС-23"

На специализированных вездеходах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" в районы дежурства доставят личный состав, вещевое имущество и специальное оборудование для безопасной эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) и российские наземные поисково-спасательные группы выдвинулись в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-23" в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Российские медики и специалисты поисково-спасательной службы будут нести дежурство в основном и запасном районах посадки во время возвращения на Землю спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-23". На специализированных вездеходах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" в районы дежурства будет доставлен личный состав, вещевое имущество и специальное оборудование для безопасной эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном обеспечении встречи экипажа задействованы около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023 года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль "Союз МС-23".