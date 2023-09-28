Умер один из создателей ракеты-носителя "Энергия" Вячеслав Филин

Ему было 84 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заслуженный конструктор РФ, бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации "Энергия" Вячеслав Филин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

"Вячеслав Михайлович Филин, к сожалению, ушел из жизни. Он был выдающимся конструктором", - сказал Железняков.

Филин принимал активное участие в работах по лунной программе Н1-ЛЗ, в том числе по созданию и эксплуатации разгонного блока, послужившего основой семейства разгонных блоков типа ДМ.

С 1976 года являлся одним из руководителей головного проектного отдела по орбитальному кораблю "Буран" отечественной многоразовой космической системы "Энергия - Буран". В 1982 году возглавил работы по наземной экспериментальной отработке ракеты-носителя "Энергия" в должности заместителя главного конструктора. Являлся участником заключительного этапа работ по обеспечению огневых и натурных испытаний ракеты-носителя на космодроме Байконур.