29 сентября, 08:03

Маск надеется, что на Марсе через 15 лет уже будет база

Так глава SpaceX прокомментировал сообщение компании о том, что 15 лет назад Falcon 1 стала "первой ракетой с жидкостными двигателями, разработанной частной компанией, которая достигла орбиты Земли"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. База может начать функционировать на Марсе уже через 15 лет. Такое предположение сделал глава компании SpaceX Илон Маск.

"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет преуспевающая база!" - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Так он прокомментировал сообщение SpaceX о том, что 15 лет назад Falcon 1 стала "первой ракетой с жидкостными двигателями, разработанной частной компанией, которая достигла орбиты Земли".

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, говорится, что предприниматель в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс, поэтому для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. 

Теги:
Маск, Илон
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