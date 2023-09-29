Орбиту МКС подняли почти на 1 км перед запуском "Прогресса МС-25"

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции составила 417,78 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-25". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-25", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,86 км и составила 417,78 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Они были включены в 15:01 мск и проработали 381,7 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.