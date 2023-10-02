В России применили систему спутников "Гонец" для передачи данных о вылове рыбы

Сервис по передаче суточных донесений рыбопромысловыми судами будет значительно дешевле аналогичных услуг зарубежных операторов сообщили в АО "Спутниковая система "Гонец"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Эксперимент по передаче суточных донесений об объемах вылова и выгрузки рыбы с помощью спутниковой системы "Гонец" провели в России. Об этом сообщили в АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

"Спутниковая система "Гонец" может быть успешно использована всеми отечественными рыбопромысловыми судами в целях передачи суточных донесений, содержащих информацию об объемах вылова и выгрузки рыбы, остатках на борту и другие важные параметры дневной работы судна", - говорится в сообщении.

Испытания были проведены совместно с ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" (ЦСМС, входит в Росрыболовство) и показали эффективность использования отечественной спутниковой системы в этих целях.

По словам генерального директора организации Павла Черенкова, все суточные донесения капитанов судов, участвовавших в эксперименте, были успешно получены через систему "Гонец" в отраслевой системе мониторинга Росрыболовства. "Навигационная информация о местоположении рыбопромысловых судов уже несколько лет успешно передается по нашей системе, и новая возможность отправки суточных донесений, без чего невозможен промысел, создаст комплексный сервис для наших рыбаков на основе исключительно отечественных решений спутниковой связи и мониторинга", - сказал он.

Черенков подчеркнул, что эта опция полностью исключает риск отключения судов от спутниковой сети и компрометацию данных. По оценке начальника ФГБУ ЦСМС Александра Михайлова, сервис по передаче суточных донесений через систему "Гонец" будет значительно дешевле аналогичных услуг зарубежных операторов, в частности, британского "Инмарсат". "С учетом обязательной ежедневной отправки таких сообщений это принесет существенную экономию владельцам рыбопромысловых судов" , - отмечается в сообщении.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.