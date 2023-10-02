2 октября, 13:18,
обновлено 2 октября, 13:23

Роскосмос приступил к созданию группировки спутников для мониторинга поверхности Земли

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос приступил к созданию группировки малых спутников "Грифон", позволяющей вести мониторинг всей поверхности Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что эта система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации. 

Теги:
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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