КНР выразила готовность доставить международные аппараты к Луне в рамках миссии "Чанъэ-8"

В ходе мероприятий на уровне миссии Китай и представители международного сообщества смогут совместно исследовать лунную поверхность с помощью собственных наземных аппаратов, которые в том числе будут взаимодействовать и друг с другом

ПЕКИН, 3 октября. /ТАСС/. Китай приветствует участие других государств и международных организаций в космической программе "Чанъэ-8" и готов доставить их космические аппараты на поверхность Луны. Об этом заявил специалист центра Программы лунных исследований Китайского национального космического управления (CNSA) Ван Цюн, выступая на 74-м Международном астронавтическом конгрессе (IAC-2023) в Баку.

"Возможности для сотрудничества с международным сообществом открыты. Мы приглашаем международных партнеров для проведения совместных операций на уровне миссий, системы и полезной нагрузки", - указал ученый. Миссия КНР сможет доставить аппараты других стран на Луну, где те смогут продолжить собственные исследования на разных уровнях взаимодействия с китайскими коллегами. Так, в ходе мероприятий на уровне миссии Китай и представители международного сообщества смогут совместно исследовать лунную поверхность с помощью собственных наземных аппаратов, которые в том числе будут взаимодействовать и друг с другом. Для мероприятий на уровне системы подразумевается исследование спутника независимыми луноходами, а для уровня полезной нагрузки - исследовательская работа иностранных устройств на борту китайского посадочного модуля.

Ранее в статье, опубликованной в научном журнале Space: Science & Technology, специалисты Центра космических наук Академии наук КНР и инженерного центра Программы лунных исследований CNSA указали, что аппарат "Чанъэ-6" будет запущен в 2024 году для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, а затем, ориентировочно в 2026 году, к естественному спутнику Земли отправится аппарат "Чанъэ-7", который прилунится в зоне южного полюса. Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно.

Аппарат "Чанъэ-8" будет запущен примерно в 2028 году для проведения экспериментов по использованию лунных ресурсов и создания базовой модели Международной лунной исследовательской станции.