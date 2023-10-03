3 октября, 13:30

Борисова удивило отсутствие космонавтов РФ в видеоприветствии астронавтическому конгрессу

При этом генеральный директор Роскосмоса заявил, что форум прекрасно организованный с точки зрения проведения мероприятий

БАКУ, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов удивлен решением организаторов Международного астронавтического конгресса не задействовать космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба в приветственном ролике с борта МКС, показанном на открытии пленарного заседания.

Глава госкорпорации выразил благодарность азербайджанским коллегам. "Прекрасно организованный форум с точки зрения проведения всех мероприятий", - сказал Борисов журналистам.

"Должен сказать, что у меня лично возникло определенное напряжение в первый день в пленарном заседании, когда я не увидел наших космонавтов во время приветствия с орбиты Международной космической станции. Ни [Олега] Кононенко, ни Николая Чуба - для меня это было удивление", - сообщил он.

"Всем известна роль и место России в этом проекте и не увидеть их [российских космонавтов] в составе международного экипажа... Оставим это на совести организаторов этого форума, наших европейский коллег. Значит, они выбрали такой путь", - отметил Борисов.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации. 

Теги:
АзербайджанРоссияБорисов, Юрий Иванович
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