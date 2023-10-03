РКЦ "Прогресс" обсудил в Баку возможное сотрудничество с зарубежными партнерами

По заместителя гендиректора Даниила Субботина, представители центра вошли в состав объединенной делегации под руководством главы Роскосмоса Юрия Борисова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) провели переговоры с представителями из стран Латинской Америки и Ближнего Востока на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия по развитию Даниил Субботин.

"Мы провели переговоры с рядом стран Латинской Америки и Ближнего Востока", - отметил Субботин.

По словам заместителя гендиректора, представители РКЦ вошли в состав объединенной делегации под руководством главы Роскосмоса Юрия Борисова. "Мы договорились продолжить взаимодействие для выработки предложений по реализации совместных проектов в области освоения и использования космического пространства в мирных целях, в частности, создания и эксплуатации космических аппаратов дистанционного зондирования земной поверхности с помощью оптических и радиолокационных инструментов. РКЦ "Прогресс" обладает богатым опытом и компетенциями по системному проектированию космических систем и комплексов, востребованных на мировом космическом рынке", - добавил он.

Субботин напомнил, что дистанционное зондирование Земли является базовой технологией для многих отраслей промышленности. В частности, они могут использоваться для сельского хозяйства, управления природными ресурсами, мониторинга чрезвычайных ситуаций и принятия оперативных мер реагирования на них.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.