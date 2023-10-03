Маск: SpaceX доставит в этом году на орбиту в четыре раза больше грузов, чем остальной мир

По словам предпринимателя, большинство грузов на околоземную орбиту, помимо его компании, выводит Китай

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Компания SpaceX в этом году планирует доставить грузов на околоземную орбиту в четыре раза больше чем остальные компании и страны мира вместе взятые. Об этом заявил основатель компании Илон Маск

"SpaceX идет к тому, чтобы доставить на орбиту порядка 1 600 тонн грузов, остальной мир доставит около 400 тонн", - написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам предпринимателя, большинство грузов на околоземную орбиту, помимо его компании, выводит Китай.