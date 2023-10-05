В ЮАР заявили, что страны БРИКС могут сотрудничать в проектах по освоению космоса

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау считает сотрудничество в вопросах космоса "одной из самых важных сфер", на которой ЮАР концентрирует внимание как партнер по БРИКС

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Партнеры по БРИКС обладают большим опытом и знаниями в космической области и могут сотрудничать по различным направлениям, в том числе в сфере полетов. Об этом заявил ТАСС исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"Страны БРИКС со всем наработанным годами опытом в области космических технологий и науки могут работать вместе над обеспечением финансирования развития технологий, а также сотрудничать не только в исследовании космоса, но и в его освоении", - сказал он.

Мудау считает сотрудничество в вопросах космоса "одной из самых важных сфер", на которой ЮАР концентрирует внимание как партнер по БРИКС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге, заявил, что Дели предлагает странам БРИКС продолжить углубление сотрудничества в космосе путем создания консорциума космических исследований. Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал эту инициативу "очень дальновидной".

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то, что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.