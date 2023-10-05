Путин наградил коллектив Центра подготовки космонавтов орденом Гагарина

Коллектив ЦПК удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Коллектив Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина награжден орденом Гагарина. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, коллектив ЦПК удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной космонавтики и создание уникальной системы подготовки космонавтов".

ЦПК им. Ю. А. Гагарина создан для подготовки космонавтов, обеспечения их безопасного пребывания на орбите, а также реабилитации после выполнения космических полетов. Кроме того, в центре проводятся работы по обеспечению пилотируемых космических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения космического пространства и создания космической техники.