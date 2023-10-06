В NASA не видят причин отказываться от полетов астронавтов на российских "Союзах"

Представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Фуллер отметил, что использование "Союзов" для полетов астронавтов очень важно для Вашингтона

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не видит причин отказываться от полетов астронавтов на российских ракетах "Союз". Об этом заявил ТАСС представитель NASA Шон Фуллер на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это", - сказал он.

Фуллер, который ранее работал директором программ пилотируемых космических полетов NASA в России, отметил, что использование "Союзов" для полетов астронавтов очень важно для США. "Это было успехом, и мы с нетерпением ждем продолжения этого в будущем", - подчеркнул он.

Представитель NASA отметил, что российские космонавты тоже отправляются к Международной космической станции (МКС) на американских коммерческих кораблях. Такое сотрудничество, подчеркнул он, особенно важно при необходимости экстренной эвакуации всего экипажа станции. "Один из потенциальных случаев: член экипажа на МКС болен и должен вернуться. Будь то американский космический корабль или российский "Союз", вся команда возвращается на Землю", - пояснил он.

В качестве примера успешной реализации взаимодействия с РФ в сфере полетов к МКС Фуллер привел экспедицию с участием космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио, которые вернулись на Землю 27 сентября на борту корабля "Союз МС-23" после самой длительной в истории миссии на МКС.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - российских космонавтов на американских Crew Dragon, американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС". Переговорам, которые велись с 2021 года, не помешало ужесточение санкций в отношении России, последовавшее после начала в феврале 2022 года специальной военной операции. Соглашение подразумевало выполнение в 2022-2024 годах шести полетов с участием трех россиян и трех американцев. В 2023 году программа была расширена на одну миссию: в первой половине 2024 года, как ожидается, в составе экипажа Crew-8 на МКС полетит российский космонавт Александр Гребенкин.