Космонавты предложили Хабенскому поставить сценку на МКС к юбилею МХТ им. Чехова

Художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова в ответ пошутил, что театр уже начал писать сценарий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который также является спецкором ТАСС, предложил Художественному руководителю - директору МХТ им. А. П. Чехова Константину Хабенскому поставить в невесомости сценку к юбилею театра. С таким предложением он выступил в ходе сеанса связи с подмосковным Центром управления полетами.

"Может, дадите идейку какую-нибудь сценку разыграть", - сказал Кононенко в видео, распространенном Роскосмосом. В свою очередь Хабенский пошутил, что театр уже начал писать сценарий. "Вы же можете сделать то, что мы не можем сделать на Земле", - отметил он.

Также в видео Роскосмоса говорится, что на борт Международной космической станции (МКС) будут переданы видеоверсии трех спектаклей, российские члены экипажа планируют посмотреть их вместе с иностранными коллегами.

"Мы будем ваши семьи, детей и жен водить в Художественный театр, чтобы они понимали, что они вместе с нами, что мы о них думаем, заботимся. Может, они вам посоветуют что-то конкретное из репертуара Московского художественного театра посмотреть", - сказал Хабенский космонавтам. Кононенко назвал идею великолепной. "Я думаю, что наши семьи будут только рады. Хоть как-то скрасим наше годовое отсутствие", - добавил космонавт.

Хабенский присутствовал во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24", на котором на МКС отправились заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Также на борту станции сейчас находятся космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава.