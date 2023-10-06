Женщины-космонавты из Белоруссии начали занятия на тренажере корабля "Союз" в ЦПК

Экипажи отработали штатные программы полета на МКС и возвращения на Землю, а также справились с учебными нештатными ситуациями, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусские женщины-космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова приступили к практическим занятиям на тренажере корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции посещения Международной космической станции, в состав которых входят представительницы Республики Беларусь, начали практические занятия на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС" с использованием скафандров "Сокол-КВ2", - говорится в сообщении.

Экипажи отработали штатные программы полета на МКС и возвращения на Землю, а также справились с учебными нештатными ситуациями. Отмечается, что на Василевскую были возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности экипажа, работы с дыхательной вентиляцией и кислородом, подаваемым в скафандр.

В Роскосмосе добавили, что экипаж выполнил поставленные задачи грамотно и сообща, получил высокие оценки инструкторов. "Очень жду следующую тренировку", - приводит слова Василевской пресс-служба госкорпорации.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" в марте следующего года доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. По данным ЦПК, в экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.