В Хабаровске развернули новую станцию космической поисковой системы КОСПАС-САРСАТ

Успех испытаний подтвердил готовность наземной станции приема информации к вводу в эксплуатацию с использованием спутника "Луч-5А", сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) завершила развертывание новой наземной станции приема информации международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ в Хабаровске. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла участие в завершающей стадии развертывания в городе Хабаровске новой станции приема информации с аварийных радиобуев международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Там также отмечается, что монтаж, подготовку, пусконаладочные работы и проверки провели специалисты других предприятий Роскосмоса - холдинга "Российские космические системы", "Информационно-спутниковых систем им. М. Ф. Решетнева", а также НИЦ космической гидрометеорологии "Планета", который входит в Росгидромет.

"Результаты проведенных испытаний подтвердили готовность станции к вводу в эксплуатацию с использованием спутника "Луч-5А" многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" (оператор - компания "Спутниковая система "Гонец"), что позволит значительно расширить возможности системы КОСПАС-САРСАТ", - добавили в госкорпорации.

Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов и других объектов, попавших в аварию. Система образована в 1979 году и впервые успешно применена в Канаде 10 сентября 1982 года. Сигнал бедствия от экипажа легкого самолета тогда поймал и передал канадской наземной спасательной станции советский спутник "КОСПАС-1". Всего за время эксплуатации международной системы было спасено уже более 60 тыс. человек. Доступ к данным системы предоставляется всем государствам на безвозмездной основе.