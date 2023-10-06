В США запустили прототипы спутников Amazon

Проект по расширению доступа к широкополосной связи Project Kuiper предусматривает вывод на околоземную орбиту группировку из 3 236 спутников, сообщили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V с двумя прототипами спутников для миссии Amazon Kuiper Protoflight.

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 14:06 по местному времени (21:06 мск - прим. ТАСС). Трансляция велась на сайте ULA. Как поясняет Amazon, проект по расширению доступа к широкополосной связи Project Kuiper предусматривает вывод на околоземную орбиту группировку из 3 236 спутников.

"Мы провели масштабные испытания в нашей лаборатории и в высшей степени уверены в конструкции нашего спутника, но замены испытаниям на орбите нет. Amazon впервые выводит спутники в космос, мы многое извлечем из этого, независимо от того, как пройдет миссия", - заявил вице-президент по технологиям проекта Project Kuiper Раджив Бадьял накануне запуска.

Пока не уточняется, удалось ли вывести прототипы спутников на заданные орбиты.

Ракета Atlas V принадлежит к семейству американских космических носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Она была разработана корпорацией Lockheed Martin в конце 1990-х годов по заказу Минобороны США в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle - "Усовершенствованная одноразовая ракета-носитель").