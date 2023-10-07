В Испании запустили первую полностью построенную в стране ракету

Это первый частный запуск ракеты в Европе, сообщает агентство Reuters

ТАСС, 7 октября. Испанская компания PLD Space осуществила запуск суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 с юго-запада страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трансляцию.

Отмечается, что это первый частный запуск ракеты в Европе.

PLD Space уже пыталась провести испытательный запуск Miura 1, но 31 мая его отменили из-за ветра.

Как сообщала газета El Mundo, речь идет о первой полностью разработанной и построенной в Испании ракете. Для ее запуска необходимы благоприятные и очень специфические погодные условия.

План PLD Space, основанной в 2011 году, состоит в использовании ракет Miura для запуска коммерческих и научных спутников с 2025 года.