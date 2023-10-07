Умер дублер первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека Олдржих Пелчак

Ему было 79 лет

ПРАГА,7 октября. /ТАСС/. Олдржих Пелчак, бывший космонавтом-дублером совершившего в 1978 году космический полет на пилотируемом корабле "Союз-28" чехословацкого космонавта Владимира Ремека, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) чешский Военный исторический институт.

"С глубочайшей скорбью мы восприняли новость, что на 80-м году жизни умер отставной полковник Олдржих Пелчак. Он был космонавтом-дублером, членом экипажа второго состава, подготовленного для полета в космос на советском космическом корабле "Союз-28" в 1978 году. Он, однако, не стал первым чехословацким космонавтом. Пелчак, тем не менее, вместе с Владимиром Ремеком стал одним [из двух] чехов, который прошел комплексную подготовку космонавтов в Звездном городке", - говорится в сообщении.

Пелчак в 1976 году вместе с Ремеком был включен в состав группы кандидатов в космонавты из Чехословакии, ГДР и Польши. Ее члены по программе Интеркосмос направились в Звездный городок для подготовки к предстоящим полетам в космос на советских пилотируемых космических кораблях "Союз".