Телескоп обсерватории "Спектр-РГ" возобновит обзор всего неба 19 октября

"Сканирование" неба продолжится по новой программе наблюдения после приостановки работы инструмента в марте 2022 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского на борту космической обсерватории "Спектр-РГ" 19 октября вернется к обзору всего неба. Он был приостановлен в марте 2022 года из-за пересмотра научной программы обсерватории. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН и научный руководитель телескопа ART-XС Александр Лутовинов.

Он напомнил, что в феврале 2022 года германская сторона в связи со спецоперацей на Украине практически отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим. По словам Лутовинова, после этого ученым России пришлось разрабатывать новую программу наблюдений, которая позволила бы с максимальной эффективностью использовать возможности телескопа ART-XC. Так, последние полтора года обсерватория осуществляла наблюдения точечных источников и регионов неба, в первую очередь Млечного Пути, основным инструментом изучения которых является российский телескоп.

"С 19 числа мы продолжаем обзор всего неба", - сказал Лутовинов. По его словам, до отключения немецкого телескопа eROSITA "Спектр-РГ" завершил четыре полных скана и часть пятого. "Сейчас мы начнем немножко с другой точки, сделаем три обзора и потом посмотрим" - добавил он.

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке Лагранжа L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. С. А. Лавочкина. Данные с телескопов принимают в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. В числе исследователей, которые занимаются обработкой данных, есть аспиранты и молодые ученые.