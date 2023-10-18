Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA

Об этом сообщается в отчете о деятельности экипажа за 17 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Космонавты на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) с помощью руки-манипулятора ERA осмотрели радиатор-теплообменник лабораторного модуля "Наука", из которого 9 октября произошла утечка теплоносителя. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"[Выполнен] осмотр дополнительного радиационного теплообменника многоцелевого лабораторного модуля "Наука" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA", - говорится в отчете о деятельности экипажа за 17 октября.

Замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который также является спецкором ТАСС на МКС, и космонавт Николай Чуб осмотрят и сфотографируют место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля "Наука" во время выхода в открытый космос. Внекорабельная деятельность намечена на 25 октября.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже Кононенко сообщил, что утечка теплоносителя не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались.