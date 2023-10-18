Выход космонавтов РФ в открытый космос 25 октября продлится около 6,5 часов

Если основные задачи будут выполнены досрочно, космонавты смогут приступить к дополнительным, выполнение которых займет около двух часов, сообщил спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко

МКС, 18 октября. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос 25 октября более чем на 6 часов 30 минут, передает спецкор ТАСС, замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

По его словам, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано вечером 25 октября. В случае, если основные задачи будут выполнены досрочно, космонавты смогут приступить к дополнительным, выполнение которых займет около двух часов. "Сейчас вместе с коллегой Николаем Чубом ведем подготовку к внекорабельной деятельности. Уже изучили план работ, проверили состояние мышц, осмотрели скафандры и зарядили их аккумуляторы", - отметил космонавт.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что плановый выход в открытый космос по российской программе предварительно запланирован на 25 октября. Его совершат Кононенко и Чуб. Космонавты установят на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" радиолокатор для наблюдения земной поверхности и запустят студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" для отработки технологии развертывания солнечного паруса. Кроме того, Кононенко и Чуб осмотрят и сфотографируют место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля "Наука".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин, вторым - Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Олег Кононенко.