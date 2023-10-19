Министр Южной Кореи усомнился, что КНДР запустит спутник в октябре

Ким Ён Хо считает, что Пхеньян вряд ли смог решить технические сложности за короткий промежуток времени после второй попытки

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Возможность повторного запуска разведывательного спутника КНДР в ближайшее время вызывает сомнения. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью агентству Yonhap и телеканалу Yonhap News TV.

"Нужно проследить, возможен ли третий запуск настолько быстро после неудачного второго. Если исходить из здравого смысла, то сомнительно, что Север смог решить технические сложности за короткий промежуток времени после второй попытки, что позволило бы осуществить третий запуск", - считает министр.

Ранее в Пхеньяне сообщали о намерении осуществить третий запуск в октябре. КНДР попыталась запустить свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1" 24 августа и 31 мая, обе попытки завершились неудачей.

Ким Ён Хо также попытался объяснить, почему СМИ КНДР в трансляции футбольного матча между женскими сборными Севера и Юга назвали южнокорейскую сторону "марионетки". В октябре команды встретились в четвертьфинале на Азиатских играх в китайском городе Ханчжоу. По его словам, это проявление недовольства укреплением американских средств сдерживания и расширением сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио в сфере безопасности.